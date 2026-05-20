季節外れの暑さは20日（水）まで。21日（木）は広い範囲で雨が降り、気温が急降下しそうです。服装にも悩む極端な天気、農家や飲食店にも影響が出ています。【写真で見る】「ちょっと勘弁してよ」“極端天気”で悲鳴も猛暑から一転、週末は雨でひんやり…4か月分の「季節逆戻り」に注意井上貴博キャスター：きょう（20日）までは暑いですが、この先はどうなるのでしょうか？東京と福島の1週間の最高・最低気温の推移を見ていきます