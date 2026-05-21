イングランド・フットボールリーグ（ＥＦＬ）は２０日（日本時間２１日）、プレミアリーグ昇格プレーオフ（ＰＯ）から追放したサウサンプトンの控訴を棄却したと発表した。チャンピオンシップ（２部）でＭＦ松木玖生が所属するサウサンプトンはハルとのＰＯ決勝（２３日＝同２４日）を控えた１９日に規則で禁止されている相手チームの練習を視察したスパイ行為により昇格プレーオフからの除外と来季勝ち点４剥奪などの処分を受