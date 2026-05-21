パドレス戦に「1番・投手」で先発出場し8号ソロ【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場し、初回の第1打席で初球を捉えて先頭打者アーチを放った。約1か月ぶりとなる投打同時出場でいきなり快音を響かせた姿に対し、SNS上では驚きと歓喜の声が殺到している。試合開始直後に大仕事をやってのけた。初