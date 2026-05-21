ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、登板4試合ぶりに二刀流で出場する大谷翔平投手（31）に言及した。大谷が二刀流で出場するのは、4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、登板4試合ぶりで今季4度目。ロバーツ監督は「大事なシリーズだし、彼のスイングの状態を見れば、彼が打席に立つことが勝つための最善策だと思う。先週、数日休ませてリセットでき