川崎の大関友翔や名古屋ピサノらに海外メディアが注目移籍情報サイト「transfermarkt」のイタリア版が、日本人の若手選手で将来を嘱望される逸材の特集を行っている。特集では「もはや『キャプテン翼』は単なる漫画やノスタルジーではない。日本はサッカーを夢物語ではなく、時計職人のような緻密な計画と、大きな変化は一夜にして起こるものではないと知る者の忍耐強さをもって着実に歩みを進めてきた」として、日本サッカー