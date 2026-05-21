敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。第1打席で今季8号を放った。プレーボールのコールがかかってから約12秒後だった。パドレス先発バスケスの初球、高め153キロを振り抜いた。高々と舞い上がった当たりは右翼スタンドに吸い込まれた。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の一発だった。大