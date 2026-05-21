株式会社板前寿司ジャパンが運営する「板前鮨 はなれ銀座」(東京都中央区)は、2026年5月23日(土)より、土曜日限定の特別な『Saturday Special OMAKASE(おまかせコース)』の販売を開始いたします。 職人が一貫ずつ目の前で握る本格的な江戸前寿司や季節のおつまみを、6,500円(税込)というカジュアルな価格で、国内外のお客様に向けて気軽に提供いたします。 Saturday Special OMAKASE ▼「板前鮨 はなれ