ダイソーの『使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）』が超便利。流行りのアイロン圧着タイプとは違い、こちらはチャックを閉じるだけでOK。面倒な準備がいらず、シャンプーや化粧水をサッと詰め替えられる手軽さが◎また、使い終わったらそのまま捨てられるので、帰りの荷物を減らせるのも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）価格：￥110（税込）内容量：8