感謝しかない！「ぶっちゃけアイロン出すのすら面倒…」時間も手間も省ける100均の詰め替え袋

ダイソーの『使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）』が超便利。流行りのアイロン圧着タイプとは違い、こちらはチャックを閉じるだけでOK。面倒な準備がいらず、シャンプーや化粧水をサッと詰め替えられる手軽さが◎また、使い終わったらそのまま捨てられるので、帰りの荷物を減らせるのも魅力です！

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商品情報

商品名：使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）

価格：￥110（税込）

内容量：8枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480714769

圧着タイプは詰め替えが面倒…と感じていた方に朗報です！

最近よく見かける旅行用パウチといえば、アイロンで口を圧着して密封するタイプ。でも、あれって意外と手間がかかりませんか？

アイロンを出して、当て布代わりの紙を用意して…と準備するだけで地味に面倒。そんなプチストレスを解消してくれるの、ダイソーの『使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）』です。

時間も手間も省けます！ダイソーの『使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）』

使い方は簡単。袋を開けて、印刷された矢印の指す線を超えないように中身を入れていきます。

あとは袋のチャックを指で閉じるだけ。パチンと閉める感覚で使えるので、準備のハードルが一気に下がります。

使うときは切り込み部分から手でちぎって開封できる仕様なので、ハサミが不要なのもポイント。

シャンプーや化粧水、乳液などを必要な分だけ入れられるので、荷物もかなりコンパクトになります。

さらに便利なのが、持ち運び用のチャック袋付きなところ。パウチをまとめて収納できるのでバッグの中で散らばらず、万が一液漏れしても被害を最小限にとどめられます。

今回はダイソーの『使い切りできる詰め替えパウチ（fun trip、8枚）』をご紹介しました。

実容量は1枚あたり約10mL。ロングヘアや毛量が多い人だと、シャンプーなどは少し物足りなく感じるかもしれません。

とはいえ旅行やジム、温泉用としてはかなり優秀。しかも、使い終わったらそのまま捨てられるので、帰りの荷物を減らせるのが嬉しいです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。