大阪府警察本部激安で知られる大阪の「スーパー玉出」への労働者派遣手数料を水増しして請求し、玉出の運営会社に約3900万円の損害を与えたとして、大阪府警は20日、会社法違反（特別背任）の疑いで運営会社の元取締役浅浦哲夫容疑者（76）＝大阪府吹田市＝ら男2人を逮捕した。他に逮捕されたのは、玉出にスタッフを送っていた派遣会社の実質的経営者だった中西徹容疑者（63）＝東大阪市。府警によると、支払われた手数料を2人