スマホなどを今すぐ充電したいとき、普通のアダプタだと時間がかかりますよね。そんなプチストレスを、ダイソーの『USB充電器』が解消してくれました！急速充電規格を搭載したアダプタでスピーディーに充電可能。プラグは折りたたみ式で持ち運びにも便利です！ポートはType-CとAの2口で機能性も抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB充電器（POWER DELIVERY20W、TYPE-A＋TYPE-C、ホワイト）価格：￥770（税込）