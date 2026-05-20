100均で700円って本気！？「メーカー品だと倍以上するのに…」コスパが高すぎる電気小物

スマホなどを今すぐ充電したいとき、普通のアダプタだと時間がかかりますよね。そんなプチストレスを、ダイソーの『USB充電器』が解消してくれました！急速充電規格を搭載したアダプタでスピーディーに充電可能。プラグは折りたたみ式で持ち運びにも便利です！ポートはType-CとAの2口で機能性も抜群ですよ。

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商品情報

商品名：USB充電器（POWER DELIVERY20W、TYPE-A＋TYPE-C、ホワイト）

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480753669

急いで充電したいのに…ってときに便利！ダイソーのPD対応USB充電器

スマホなどを今すぐ充電したい！というときはありませんか？出かける直前やいざスマホを使おうと思ったときに限って、充電があと10％…なんてことも。

普通のアダプタだと時間がかかるので、急いでいるときは困りますよね。そんなプチストレスを解消してくれる『USB充電器（POWER DELIVERY20W、TYPE-A＋TYPE-C、ホワイト）』をダイソーで発見しました。

急速充電規格「POWER DELIVERY（PD）」を搭載した、スマホなどをスピーディーに充電できるアダプタです。筆者が訪れた店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

プラグが折りたたみ式で、持ち運びに便利な充電アダプタ。お出かけや旅行にも持ち運びやすく便利です。

USB PDに対応したType-Cポートを搭載しており、Type-Cポートを単独使用時に、USB PD対応機種とUSB PD対応ケーブルを接続することで、最大20Wで充電されます。非対応機種の場合は最大15Wで充電されます。

Type-AポートはQuick Charge（QC）2.0／3.0に対応しており、Type-Aポートを単独使用時に、QC 2.0／3.0対応機種は最大18Wで充電されます。ちなみにAとCの2口同時出力時は、両方合わせて最大15Wとなります。

最近主流になりつつあるC to Cケーブルにも対応しているのは嬉しい限り！Type-Aポートもあるので、使い分ける必要がなく楽です。

スマホをスピーディーに充電！770円とお手頃なのも嬉しい◎

Apple製品を充電する際は、Apple純正または、認証取得済のケーブルの使用が推奨されます。

試しに充電してみましたが、充電残量が10％台の状態から約44分で80％台まで充電できるとの予測が画面に表示されました。使用するケーブルの性能にもよりますが、通常のアダプタを使用するよりも早く感じました。

有名な家電メーカーの商品は1,500円前後で売られているものがある中、こちらは770円（税込）！半額以下の値段で買えるのは助かります。

今回は、ダイソーの『USB充電器（POWER DELIVERY20W、TYPE-A＋TYPE-C、ホワイト）』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。