記事のポイントスウォッチとオーデマピゲの異色コラボ「ロイヤルポップ」が時計業界で大きな話題を呼んでいる。オーデマピゲは「時計界の三大ブランド」の一角であり、ムーンスウォッチ以上の衝撃との見方も強い。低価格化で新規層を取り込みつつ、リセール市場の過熱やブランド希釈リスクも注目されている。5月9日〜10日、スウォッチグループ（Swatch Group）がSNS投稿と印刷広告を通じて予想外のコラボレーションをティーザー発