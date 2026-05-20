大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）、幕内翔猿（３４＝追手風）が幕内阿炎（錣山）を破って、８勝目（２敗）を挙げた。阿炎にいなされて一回転したが、突き落としで逆転勝利を収めて「よく動いていた。ちょっとヒヤッとしたけど、体勢を立て直せたので良かった」とうなずいた。４場所ぶりの勝ち越しとなり「久しぶりだなと。うれしいです。しっかり集中して、自分の相撲が取れている」と充実した表情。この日、