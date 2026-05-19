きょう昼すぎ、東京・奥多摩町で上半身のない遺体が見つかりました。クマに襲われた可能性があるということです。きょう午後1時ごろ、東京・奥多摩町と埼玉県秩父市にまたがる仙元峠付近で、上半身のない性別不明の遺体が見つかりました。警視庁によりますと、遺体の周辺には大型動物とみられる足跡やフンがあり、遺体には動物によって損壊されたような痕があるということです。発見されたのは、クマの目撃情報が多いエリアで、捜