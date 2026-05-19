モデルの吉川ひなのが、7年ぶりにテレビ出演することを告知し、ファンから歓声があがっている。5月17日、Instagramを更新した吉川は《再始動の発表をしてから、ちょうど1ヶ月。みなさんにお知らせです。7年ぶりにテレビに出ちゃうことにっ》とつづり、5月24日に放送される、山崎育三郎と井桁弘恵がMCを務めるトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演することを告知した。番組の公式Xも18日に《新た