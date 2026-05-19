モデルの吉川ひなのが、7年ぶりにテレビ出演することを告知し、ファンから歓声があがっている。

5月17日、Instagramを更新した吉川は《再始動の発表をしてから、ちょうど1ヶ月。みなさんにお知らせです。7年ぶりにテレビに出ちゃうことにっ》とつづり、5月24日に放送される、山崎育三郎と井桁弘恵がMCを務めるトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演することを告知した。

番組の公式Xも18日に《新たな拠点・家族4人の沖縄生活に密着!3人の子どもを育てる“ママ・吉川ひなの”の今。》などとして、出演を予告している。

吉川は投稿の最後に《ぜひ見てね 劣化とかは言わないで》とファンに向けてお願いしている。

コメント欄にはファンから

《ひなのちゃんをテレビで観れるの楽しみです》

《TV活動再始動おめでとうございます スタイル維持されてるだけでもすごいです》

などと歓喜の声が寄せられている。

13歳で芸能界デビューした吉川は、1993年に伊勢丹の広告モデルに抜擢されて大きな注目を集め、これを機に10代からモデル、女優、タレントして多忙な日々を過ごした。1999年2月にはミュージシャンのIZAMと結婚するも、同年9月に離婚するなど、話題を振りまいてきた。

芸能記者が言う。

「吉川さんは2011年に会社経営者と結婚し、長女を妊娠中にハワイへ移住しました。そして、2012年3月に長女、2018年2月に長男、2021年6月に次女を出産しています。しかし、2024年11月に2度めの離婚を報告し、シンママとして3人の子どもを育てています。2025年3月には、Instagramで《親子留学のため、みんなで大移動 子どもたちと話し合い、色々考えて、行き先は沖縄 子どもたちは初めての日本暮らし》などと投稿し、沖縄県に移住したことを明かしていました。沖縄ではコスメのプロデュースなどのほか、社会や環境問題にも目を向け、オーガニック食材にも関心をもっているようです」

番組では、子どもたちへのインタビューのほか、吉川が1997年にリリースしたデビュー曲『ハート型の涙』をプロデュースした、歌手の藤井フミヤがVTRで登場するという。

その吉川は、18日に更新したInstagramでは、番組収録から沖縄に帰ってきた翌日、『ウィリアム・テル』序曲をBGMに、ウェイクボードをみごとに乗りこなす動画を公開。沖縄ライフを満喫している様子も披露している。

活動再開した吉川に期待される仕事は何だろうか。

「吉川さんはテレビをはじめ、メディアがバブリーな時代だった1990年代を経験していますから、バラエティ番組などで、その時代を懐かしむトークなどが期待されますね。さらに、女優業でも高い評価を得ていますから、映画やドラマ出演などを待ち望むファンもいるでしょう。エッセイなどの書籍も手がけていますし、社会・環境問題にも興味を示していますから、“社会派ママ”として環境問題に関するメッセージを発すれば、共感を集めるかもしれません」（スポーツ紙記者）

吉川の今後の活躍に期待が高まっている。