TWICEのジョンヨンが、透明感あふれる姿でカメラの前に立った。5月19日、ファッション誌『DAZED KOREA』は、ジョンヨンと共に制作した2026年6月号の撮影カットを公開した。【比較写真】ジョンヨン、副作用で体型変化→全盛期再来ジョンヨンは、2020年に頚椎椎間板ヘルニアの治療のためステロイドを服用していた際、副作用のクッシング症候群によって体重が増加するなどの症状で苦しんだ時期があったことでも知られている。しかし最