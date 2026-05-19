きょう午後、東京・世田谷区の解体工事現場で火が出て、現在も消火活動が続いています。今のところ、けが人や逃げ遅れた人はいないということです。【写真を見る】【速報】東京・世田谷区の解体工事現場で火事消防車など38台で消火活動中警視庁によりますと、きょう午後2時半ごろ、世田谷区宮坂の解体工事現場で「火が出ている、消防隊が駆けつけている」と警察官から110番通報がありました。東京消防庁によりますと、建物2棟、