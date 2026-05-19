たけし軍団のお笑いタレント、グレート義太夫（67）が19日までにブログを更新。中東情勢悪化によるナフサ供給不安問題について思いをつづった。現在、米国とイランの緊張関係により、石油由来の原料「ナフサ」不足が叫ばれている。ナフサは人工透析に使うチューブなどの「透析回路」や医療用手袋など医療資材にも使われることから懸念が広がっている。糖尿病を発症し人工透析治療を続けている義太夫は17日の投稿で、テレビ朝日系「