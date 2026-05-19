栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件をめぐり、指示役とみられる夫婦が逮捕された。SNSでは、その「妻の写真」とされる画像が拡散している。パトカーの後部座席に座った女性が、中指を立てている写真だ。ただ、一部ユーザーからは「AI生成ではないか」との指摘も出ている。画像の出どころは不明で、写っている車両も栃木県警ではなく警視庁のパトカーのように見えるなど、たしかに不自然さはある。事件報道では、逮捕直後から“関