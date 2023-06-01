【新華社貴陽5月18日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州凱里市で16日まで4日間開かれたカヌー・スラロームのアジア選手権と国際カヌー連盟ランキングレースで、中国チームは11種目で優勝し、実力の高さを見せた。今大会は9月開幕の愛知・名古屋アジア大会前の重要な実戦機会となり、日本やウズベキスタン、カザフスタンなど中国を含む7カ国・地域のトップ選手約100人が急流で熱戦を繰り広げた。会場は4