「自動車税の納税通知書」うっかり放置は厳禁！毎年、ゴールデンウィークが明けた頃に車両所有者に届くのが、「自動車税／軽自動車税」の納税通知書です。多くの自治体において支払い期日は5月末日（2026年は6月1日）となっており、放置すると支払い期日を過ぎてしまいやすい税金といえます。【画像】これが「自動車税の納税通知書」です！ 画像を見る（26枚）自動車税を支払い忘れた場合にどのようなデメリットが生じるので