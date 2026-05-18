リーグ・アン 25/26の第34節 リヨンとRランスの試合が、5月18日04:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはエンドリッキ（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、パベル・シュルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはフロリアン・ソトカ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。 20分に試合が動く。Rランスのキリ