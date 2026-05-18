リーグ・アン 25/26の第34節 リヨンとRランスの試合が、5月18日04:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはエンドリッキ（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、パベル・シュルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはフロリアン・ソトカ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。Rランスのキリアン・アントニオ（DF）のアシストからウェスレイ・サイード（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

さらに32分Rランスが追加点。アマドゥ・ハイダラ（MF）のアシストからウェスレイ・サイード（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

39分、Rランスが選手交代を行う。キリアン・アントニオ（DF）に代わりピエール・ガニウ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分Rランスが追加点。フロリアン・トバン（FW）のアシストからフロリアン・ソトカ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。

Rランスは後半の頭から選手交代。サウド・アブドゥルハミド（DF）からルーベン・アギラール（DF）に交代した。

46分、リヨンが選手交代を行う。エインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）からハンス・ハテブール（DF）に交代した。

46分、Rランスが選手交代を行う。マラング・サール（DF）からマテュー・ユドル（DF）に交代した。

46分、リヨンが選手交代を行う。ルーベン・クライファート（DF）からロマン・ヤレムチュク（FW）に交代した。

53分Rランスが追加点。アンドリヤ・ブラトビッチ（MF）のアシストからフロリアン・トバン（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-4で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、Rランスが0-4で勝利した。

なお、リヨンは63分にパベル・シュルツ（MF）に、またRランスは5分にマラング・サール（DF）、27分にサウド・アブドゥルハミド（DF）、73分にルーベン・アギラール（DF）、83分にニダル・チェリック（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:01:39 更新