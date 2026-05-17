１７日の県内は各地で最高気温が３０℃以上となり、ことし初めての真夏日を観測しました。 １７日は高気圧に覆われて全国的に気温が上昇し、県内でも季節外れの暑さとなりました。前橋地方気象台によりますと、県内の最高気温は桐生で３２．４℃、前橋で３１．７℃、伊勢崎で３１．２℃など県内７つの観測地点で３０℃以上と、ことし初めての真夏日となりました。 去年、県内で初めて真夏日を観測したのは桐生と館林で４月１９