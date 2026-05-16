栃木県上三川町の住宅で住人の60代女性が殺害された強盗殺人事件で、新たに川崎市の16歳の少年が逮捕されました。これで逮捕者は4人となり全員16歳の少年です。【映像】事件現場付近の様子川崎市の16歳の少年はこれまでに逮捕された少年3人らと共謀して、14日午前9時23分ごろから28分ごろまでの間、上三川町の住宅に侵入し、金品を物色中に富山英子さん（69）の体を凶器で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。富山