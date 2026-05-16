【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が5月14日、自身のInstagramを更新。すっぴんからのビフォーアフター動画を公開した。【写真】16歳「今日好き」参加JK「可愛すぎ」オフ感満載のすっぴん姿◆佐藤芹菜、メイク前とメイク後公開佐藤は「変身」とコメントし、動画を投稿。前髪をピンでとめ、両頬と額にシートを貼ったすっぴ