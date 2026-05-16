資料 四国経済産業局は15日、2026年3月の四国の百貨店（4店）とスーパー（256店）の販売状況の速報値をまとめました。 百貨店の販売額は前年同月を3カ月連続で上回る2.7％増の64億5000万円でした。スーパーの販売額は前年同月を2カ月連続で下回る0.1％減の422億8000万円でした。百貨店とスーパーを合わせた販売額は、前年同月を17カ月連続で上回る0.2％増の487億4000万円でした。