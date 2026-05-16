フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）の、ワールドプレミアとなる公式上映が15日、行われた。ベルギーの俳優ビルジニー・エフィラ（48）とダブル主演した女優・モデル・映画監督のTAOこと岡本多緒（40）は、16年に結婚した、スイス出身で編集者、クリエーターのテンジン・ワイル