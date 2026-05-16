＜リョーマゴルフ 日高村オープン初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内シニアツアーの新規大会は、シニアプロだけでなく女子プロゴルファーも参戦する新しいスタイル。さらにアマチュアとして元メジャーリーガーの“平成の怪物”松坂大輔氏や、プロ野球の読売巨人軍で選手、監督として活躍した原辰徳氏ら異色の顔ぶれがそろっている。〈連続写