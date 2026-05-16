過去10年で傾向を探る。☆前走クラスG1組【2・1・0・5】の成績がいい。条件戦組【2・5・2・12】が健闘。G2組は【2・3・5・30】、オープン競走組は【3・0・3・42】。G3組は【1・1・0・36】と芳しくない。☆前走着順1〜3着が5勝。ただ、6着以下も4勝、2着3回、3着3回と好走しており、前走大敗馬に注意。☆馬齢4歳【2・5・2・24】が連対率、複勝率トップ。勝率トップは7歳【3・1・0・24】。5歳【3・2・2・29】も勝ち星