気象庁は１５日、群馬県と長野県にまたがる草津白根山の噴火警戒レベルを２の「火口周辺規制」から、１の「活火山であることに留意」に引き下げました。レベル１となるのは約９カ月ぶりです。 気象庁によりますと、地震活動は３月以降低調に推移し、火山活動は低下したとみられるということです。草津白根山の湯釜付近では、地震活動の活発化に伴い、去年８月４日に噴火警戒レベルが「２」に引き上げられていました。 一方で、