文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―5月15日（金）配信分― ◎別荘地で10メートルの木を伐採中、落下した木が当たって作業員の男女2人が死亡。 ◎アトラクション点検作業中、遊具施設に挟まれて若い女性作業員死亡。 ◎工事現場で800キロの鉄板が倒れてきて男性