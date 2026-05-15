タレントの渡辺満里奈（55）が15日、自身のインスタグラムを更新し、人気お笑い芸人との遭遇ショットを披露した。「ニッポン放送入口で岡村くんにバッタリ会った！」と書き出すと、カジュアルなファッションの自身と「ナインティナイン」岡村隆史の2ショットをアップ。「毎週木曜日、私は『オールナイトニッポンMUSIC10』、岡村くんは『ナインティナインのオールナイトニッポン』でそれぞれ生放送。時間帯違うから、会うこと