小泉今日子（60）が、鈴木京香主演の映画「キリコのタクト〜YELL〜」（雑賀俊朗監督、10月2日公開）に出演することが15日付で解禁になった。年内休養を発表したが、同作は昨年夏ごろに撮影を行った。スクリーンで姿を見られる貴重な機会となる。また、藤原大祐（22）も出演することが発表された。同作は、いきものがかりの「YELL」に着想を得た。伝説の音楽教師と若者たちとのきずなを描いた。神奈川県厚木市でオールロケで撮影さ