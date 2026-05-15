小泉今日子（60）が、鈴木京香主演の映画「キリコのタクト〜YELL〜」（雑賀俊朗監督、10月2日公開）に出演することが15日付で解禁になった。年内休養を発表したが、同作は昨年夏ごろに撮影を行った。スクリーンで姿を見られる貴重な機会となる。また、藤原大祐（22）も出演することが発表された。

同作は、いきものがかりの「YELL」に着想を得た。伝説の音楽教師と若者たちとのきずなを描いた。神奈川県厚木市でオールロケで撮影された。

厚木市にゆかりのあるキャストも多く参加しており、小泉は音楽出版社の編集長を演じる。「わが故郷、厚木を舞台にした映画の誕生です。ハラハラ、ドキドキしながら公開を待つ私です。『キリコのタクト』すべての関係者のみなさまに感謝。あ、編集長役で出演もさせていただいてます」とコメントしている。

記者を演じる藤原は、歌唱場面もあるそうで「僕も学生時代、合唱部に所属していて、自分にとってのキリコ先生のような存在がいたので、物語に思い出を重ねていました。記者でありながらミュージシャンとして生きる姿にも、どこか自分を重ねてしまいます」と話している。