■広島テレビ 澤村優輝アナウンサー呉市音戸町音戸町渡子地区です。音戸大橋が架かる音戸の瀬戸からも近い場所で火災がありました。午後1時前、大量の黒煙が見えると通報がありました。そこから5時間以上たった今も火は収まっていません。使われなくなった船、廃材が多く置かれている場所です。船や廃材に火が燃え移り、広い範囲での火災となっています。発生直後からは火の勢いは弱まってはいますが、今も立ち上る炎