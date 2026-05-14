限定ステッカー配布や特別企画を実施ニューエラジャパン合同会社は13日、オリックスの公式戦で冠試合「NEW ERA DAY」を20日に京セラドームで初開催すると発表した。ソフトバンク戦で実施され、始球式には2026年ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル銀メダリストの長谷川帝勝氏が登場する。当日は観戦チケットを持つ来場者全員に限定ステッカーを配布するほか、球場内にはオリックスのキャップを模したビッ