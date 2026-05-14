俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。ハライチ澤部佑と共演したエピソードを語った。中村は「僕と兄弟役をやったこと覚えてる？」と問いかけた。「2015年、NHKドラマの『ちゃんぽん食べたか』で、菅田将暉が主演だった。菅田将暉の下宿先の金持ちの兄弟みたいな役で澤部さんとご一緒させていただいて。そこから何年か経ってから僕がバラエティーとか出させても