スイングのセオリーといわれる動きをしているはずなのにいくら球を打っても上手くならない……一体なぜか？YouTubeで歯に衣着せぬ物言いで人気を博す西畑昭甫が、アマチュアを見てきて気が付いた上達を阻害する要因とその直し方を解説する。【連続写真】コックのタイミングが早い！ 山下美夢有のドライバースイング◇◇◇低く長くテークバックをしてスイングアークを大きくしようとする方もいますが、手元も体も右にズレてス