物価高が続く中、“わけあり”の食品を割安で販売です。松坂屋上野店で始まったセールでは、賞味期限が近かったり、メーカーが余剰の在庫を抱えたりしている食品約11万点について、価格を抑えて販売します。食用油やコーヒー、ノリなど毎日の食卓に欠かせない品目が中心です。来店客は、「電気代とかガス代も心配。保存がきくものが安いとありがたいですね」などと話していました。松坂屋上野店催事担当の篠原真由美さんは、「（20