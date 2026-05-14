ソニーがフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」を2026年5月13日に発表しました。Xperia 1 VIIIはSoCにSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用しているほか、望遠カメラのセンサーサイズが前世代モデルの約4倍になったり、新設計のスピーカーユニットを搭載していたりと、ソニー最高スペックのスマートフォンとして文句のないスペックを備えています。Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニーhttps://www.sony.jp/xperia