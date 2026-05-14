トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は13日、トランプ政権が中国やロシアのような独裁国家にどの程度近づいているかを示す12の「独裁指数」を公表した。議会の承認を得ずに対イラン攻撃を開始したことを理由として、「議会手続きの回避」という項目の評価を10段階の4から5に上げた。指数公表は昨年10月に続いて2回目。米国の民主主義がどの程度衰退しているかを示すため