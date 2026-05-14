元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫（38）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。実家の家業を明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。元AKB48でタレント・大家志津香が、飲食店で「お店とかで、出てきたものに虫とか入っていても言わないです。そのまま食べる」と語った。元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏も「それは俺も分か