ずらりと並ぶ躍動感のある動物たち。現在行われている作品展で展示されているんですが、いったい何の素材で作られているのでしょうか。スラっとした立ち姿のキリンに…どこかユーモラスな表情のパンダ。 よーく見ると…文字！実はこの動物たち「新聞紙」でできているんです！菊池市の彫刻家・東耕平さんの作品展、「NEWS PAPER ANIMALS」。熊本県伝統工芸館で開催されています。作品を見た人たちは…■神奈川県か