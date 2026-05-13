ずらりと並ぶ躍動感のある動物たち。現在行われている作品展で展示されているんですが、いったい何の素材で作られているのでしょうか。スラっとした立ち姿のキリンに…どこかユーモラスな表情のパンダ。



よーく見ると…文字！実はこの動物たち「新聞紙」でできているんです！菊池市の彫刻家・東耕平さんの作品展、「NEWS PAPER ANIMALS」。熊本県伝統工芸館で開催されています。作品を見た人たちは…





■神奈川県から「近づくまで新聞と分からなくて、動物で可愛いと思って近づいてみたら新聞でびっくりしました」「（新聞と）全然気づかなくて動物の柄などを印刷の活字で多い部分で使い分けていて、すごく素敵だなと思った」東さんの作品展は5月17日（日）までです。

1982年に建てられた県伝統工芸館は、設備の老朽化に伴いことし3月に初めてリニューアルしました。お客さんの反応は…？



■訪れた人

「購入できる作品が一点一点置かれていて実際に目の前で見れて購入できる触れるディスプレイがいいなと思いました」





1階には県内の工芸品がずらり。商品を手に取り購入できる直営ショップを広げました。一角にはコーヒー店も。ハンドドリップ大会で日本一に輝いたオーナーが運営する「COFFEE KADO」。県内の窯元の器でコーヒーを味わうことができます。作品や工芸品を楽しみながら一息つきに訪れてはいかがでしょうか。

