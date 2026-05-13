2026年5月12日、韓国・世界日報は「韓国経済は1〜3月期、グローバル市場で際立った成績を収めた」と報じた。韓国銀行によると、韓国の1〜3月期の実質国内総生産（GDP）成長率は1．694％を記録した。前日までに速報値を発表した主要22カ国の中で最も高い数値だった。25年10〜12月期の成長率順位は主要41カ国中38位まで落ち込んだが、1四半期で劇的な巻き返しを見せた。今回の記録について、記事は「比較的高成長を維持してきた新興