米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」を巡り、三菱UFJ銀行など3メガバンクが利用できる見通しとなったことが13日分かった。日米で連携し、金融システムへのサイバー攻撃の対応を急ぐ。