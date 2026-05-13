三重県鈴鹿市にあるシャクヤクの栽培場でいま花が見頃を迎え、多くの人の目を楽しませています。シャクヤクはボタン科の多年草で、5月から6月にかけて花を咲かせます。東名阪自動車道の鈴鹿IC近くにある栽培場は植木農家の伊藤哲男さんが所有するもので、広さ約2.5ヘクタールに漢方薬の原料用として約5万株のシャクヤクが化学肥料や農薬を使わずに育てられています。漢方薬の原料になるのは根の部分で、一般的な栽培農家では根を太